Keine Zeit für leichte Unterhaltung: Das Thema um die Wahl des inzwischen zurückgetretenden neuen FDP-Ministerpräsidenten interessierte die Fernsehschauer am meisten.

Berlin (dpa) - Die umstrittene Wahl des FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen interessiert weiterhin Millionen TV-Zuschauer. Am Donnerstag strahlte das Erste um 20.15 Uhr den "Brennpunkt: Rücktritt in Erfurt - Zerreißprobe in Berlin" aus - 6,28 Millionen wollten das sehen.

Das entsprach einem Marktanteil von 19,8 Prozent. Den anschließenden Krimi "Nord bei Nordwest: In eigener Sache" verfolgten 7,07 Millionen (22,5 Prozent). In der Primetime fuhr das Erste damit den Quotensieg ein. Das ZDF zeigte die Familienserie "Der Bergdoktor" und kam auf 6,07 Millionen (19,3 Prozent). Der Kölner Privatsender RTL verbuchte mit der Comedyserie "Der Lehrer" 2,21 Millionen Zuschauer (6,9 Prozent).

ProSieben zeigte die Show "Germany's next Topmodel" und zog damit 1,82 Millionen (6,0 Prozent) an. Sat.1 verbuchte mit der Komödie "Man lernt nie aus" 1,39 Millionen (4,8 Prozent). 1,22 Millionen (4,1 Prozent) sahen den Film "Arrival" auf Vox und RTLzwei erreichte 1,08 Millionen (3,5 Prozent) mit der Reportagereihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt".