Ralf Schumachers Ex-Frau sucht eine neue Beziehung. Die findet sie möglicherweise in "Coras House of Love" unter den zehn Kandidaten, mit denen sie vorübergehend eine Villa teilt.

München (dpa) - Das Model Cora Schumacher will im Fernsehen den perfekten Mann fürs Leben finden. Das teilte die Streamingplattform Joyn am Mittwoch mit.

In einer Dating-Show, die ab dem 21. August auf Joyn zu sehen ist, buhlen zehn unterschiedliche Männer um Ralf Schumachers Ex-Frau. Sat.1 zeigt die erste Folge am Starttag um 23.15 Uhr.

Gemeinsam beziehen sie in der Show "Coras House of Love" eine Villa: Hier will die 43-Jährige acht Tage lang im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielen herausfinden, welcher Mann am besten zu ihr passt. Jeden Abend muss ein Kandidat das Haus verlassen, bis im Finale nur noch drei Männer die Chance haben, das Model von sich zu überzeugen.

"Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen", sagte Schumacher laut Mitteilung.

