Hauptkommissar Carl Sievers hat mit Verbrechen auf Sylt noch wenig Erfahrung. Doch auch sein zweiter Fall holt den Quotensieg. Platz zwei belegt Günther Jauch mit einer Spezialausgabe seiner Quizshow, bei der nur ganz bestimmte Kandidaten mitmachen durften.

Berlin (dpa) - Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) ermittelte erst zum zweiten Mal auf Sylt - erneut erfolgreich.

Nicht nur, was den Fall angeht: Mit 7,31 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,8 Prozent für das ZDF am Montag ab 20.15 Uhr hatte die neue Folge "Sievers und die Tote im Strandkorb" aus der Krimireihe "Nord Nord Mord" mit Abstand die besten Tageswerte. Den ersten Fall mit Brix als Nachfolger von Robert Atzorn im Oktober 2018 hatten mehr als 8 Millionen Zuschauer verfolgt. Sievers musste diesmal herausfinden, wer für den Tod einer Frau verantwortlich ist, deren Leiche in einem Strandkorb entdeckt wurde.

Die Quizshow "Wer wird Millionär? Das Lehrer-Special" verfolgten auf RTL im Schnitt 4,20 Millionen Zuschauer (14,0 Prozent). Das Erste zeigte ab 20.15 Uhr die Wiederholung des Krimis "Sanft schläft der Tod" aus dem Jahr 2016. Dafür interessierten sich 3,01 Millionen Zuschauer (10,2 Prozent). Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 4,62 Millionen (16,6 Prozent).

Die Wiederholung des Krimis "Inspector Barnaby: Trau, schau wem" auf ZDFneo sahen 1,47 Millionen (4,8 Prozent). Auf Sat.1 verfolgten ab 20.15 Uhr 1,30 Millionen Zuschauer (4,4 Prozent) "Sechs Richtige und ich" mit Susan Hoecke als Altenpflegerin Carolin, die durch Zufall an einen Lottoschein gerät, bei dem sechs Richtige angekreuzt sind.

Die Sitcom "Big Bang Theory" auf ProSieben erreichte 1,23 Millionen (4,3 Prozent), die neue Castingshow "Guidos Masterclass" mit dem Designer Guido Maria Kretschmer auf Vox 1,04 Millionen (3,4 Prozent) und die Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" auf RTL II im Schnitt 0,79 Millionen Zuschauer (2,6 Prozent).

Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb

Wer wird Millionär? Das Lehrer-Special