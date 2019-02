Als Martin Armknecht 1990 in der "Lindenstraße" Georg Uecker küsste, schlug das hohe Wellen. Die Reaktionen danach waren zuweilen ziemlich hässlich.

Köln (dpa) - Schauspieler Martin Armknecht (56) ist nach seinem geschichtsträchtigen Fernsehkuss mit einem Mann in der "Lindenstraße" einst offen angefeindet worden.

"Die Leute sind auf der Straße übergriffig geworden, haben mich beschimpft: Du schwule Sau", berichtete Armknecht dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Der Schauspieler hatte 1990 in seiner Rolle als Robert Engel in der Serie Carsten Flöter (gespielt von Georg Uecker) geküsst. Die Szene sorgte für großes Aufsehen, da der Kuss als "erster Schwulenkuss in einer deutschen Serie" in die Fernsehgeschichte einging - obwohl sich Carsten und sein erster Freund Gerd nach WDR-Angaben auch schon in früheren Folgen geküsst hatten.

Ausschnitt mit dem Kuss von 1990 auf wdr.de