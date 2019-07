Marcus Schenkenberg muss seine Mutter jetzt nicht mehr anlügen. Foto: Marcel Kusch

Marcel Kusch

In der ProSieben-Rate-Show "The Masked Singer" werfen sich Promis in absurde Kostüme - und die Zuschauer sollen raten, wer unter der Verkleidung steckt. Die Reihen lichten sich.

Köln (dpa) - Er war als Eichhörnchen verkleidet, geholfen hat es nicht: Das schwedische Model Marcus Schenkenberg ist in der vierten Folge der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Er erhielt im Publikums-Voting die wenigsten Stimmen und musste deshalb beim Ausscheiden aus der Sendung am Donnerstag in Köln die Maske abnehmen. Er sei traurig und froh zugleich, sagte Schenkenberg nach der Show. "Am schwierigsten war es, meine Mutter anzulügen", sagte der 50-Jährige, der aktuell in Los Angeles lebt. In der von Matthias Opdenhövel moderierten Live-Sendung aus Köln sind nun noch sechs Promis dabei, die in den verbleibenden zwei Shows nach und nach demaskiert werden. Zuvor mussten bereits No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska, die frühere "GZSZ"-Schauspielerin Susan Sideropoulos und Schauspieler Heinz Hoenig ihre Masken fallen lassen.

Schlagwörter zum Thema: Fernsehen | Medien | Deutschland |