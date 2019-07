Für Kaley Cuoco gibt es auch ein TV-Leben nach dem Ende von "The Big Bang Theory". Die Ex-Kellnerin Penny wird jetzt eine Stewardess.

Los Angeles (dpa) - Nach dem Ende der langjährigen Serie "The Big Bang Theory" hat Hauptdarstellerin Kaley Cuoco (33) einen neuen, mehrjährigen TV-Deal unterschrieben.

Mit dem Studio Warner Bros. Television und ihrer eigenen Firm "Yes, Norman Productions" plant die US-Schauspielerin unter anderem die Mini-Serie "The Flight Attendant". Die Thriller-Vorlage dreht sich um eine Stewardess, die in einem Hotel neben einer Leiche aufwacht und sich an nichts erinnern kann. Daneben sind andere Projekte geplant.

Sie freue sich darauf, die "unglaublich partnerschaftliche" Zusammenarbeit mit Warner Bros. fortzusetzen, zitierte das Branchenblatt "Variety" die Schauspielerin.

Das Studio stand auch hinter der preisgekrönten Sitcom "The Big Bang Theory", die im Mai nach zwölf Jahren und 279 Episoden in den USA zu Ende gegangen war. Cuoco spielte darin die Kellnerin und Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von schrägen Naturwissenschaftlern befreundet ist.