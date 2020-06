Markige Sprüche, 15 Runden und 100.000 Euro: Sylvie Meis und Lilly Becker wollen sich bei "Schlag den Star" nicht schenken.

Berlin (dpa) - Es ist ein Duell zwischen zwei früheren Sportlerfrauen: Die TV-Moderatorin Sylvie Meis und das Model Lilly Becker treten am Samstag (20.15 Uhr) in der Fernsehshow "Schlag den Star" gegeneinander an. ProSieben zitiert die beiden Konkurrentinnen mit martialischen Worten.

Lilly Becker: "Wo ist dein Supertalent, Sylvie? Ich serviere dich schneller ab, als du es bei deinen zahlreichen Ex-Freunden getan hast!" Deren Konter: "Ich bin vielleicht kleiner, aber nach der Show wirst du zu mir aufschauen. Ich habe schon ganz andere Kaliber für mich tanzen lassen."

In bis zu 15 Runden treten die beiden im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend. Es wird kein Saalpublikum im Studio sein. Die 42-jährige Meis ist die Ex-Frau des Fußballers Rafael van der Vaart. Die 43-jährige Lilly Becker ist die zweite Ehefrau von Boris Becker. Das Paar lebt getrennt.

