Der Schlagerstar und TV-Moderator schlägt ein neues Kapitel auf. Er bekommt eine tragende Rolle bei einem deutschen Fernsehklassiker.

München (dpa) - Der neue "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (37) geht seine neue Rolle selbstbewusst an. "Ich weiß, was ich kann", sagte er der "Bild am Sonntag". Etwas Besseres könne dem "Traumschiff" doch gar nicht passieren.

"Diese Serie ist fast 40 Jahre alt. Und plötzlich wird sie zum ganz aktuellen Thema auf Titelseiten und im Netz. Alle diskutieren." Nach der Bekanntgabe, dass der Showmaster und Sänger nun neuer Kapitän auf dem ZDF-"Traumschiff" wird, hatte es neben vielen positiven Stimmen auch Kritik an der Besetzung gegeben.

Mit seiner neuen Rolle beginnt für Silbereisen - nach der Trennung von seiner Freundin Helene Fischer - auch ein neues Kapitel. "Mit dem "Traumschiff" verändert sich mein ganzes Leben", sagte er der Zeitung. Aus diesem Anlass ließ sich der Schlagerstar und Moderator auch ein neues Tattoo stechen - einen Kompass auf dem Arm.

Silbereisen soll als Kapitän Max Prager erstmals an Weihnachten und Neujahr zu sehen sein.

