Zum Beispiel Meik: "Ich bin eine treue Seele." Erneut wagen sich einsame Junggesellen in die RTL-Show, die ihr Leben ändern soll.

Berlin (dpa) - Es wird diesmal keinen "freundlichen Friesen" geben und auch keinen "pfiffigen Pfälzer" oder "treuen Thüringer": RTL hat seine Kuppelshow überarbeitet und dabei Berichten zufolge die Alliterationen über Bord geworfen, mit denen man früher Kandidaten anpries.

Zudem wandert die Sendung "Schwiegertochter gesucht" vom Vorabend am Sonntag in die Werktags-Primetime. Am Dienstag um 20.15 Uhr geht es wieder mit fünf bindungswilligen Junggesellen los.

Dann suchen unter anderem der 34-jährige Speditionskaufmann Dennis ("Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch."), der 32-jährige Zeitsoldat Philipp ("Es wäre schön, wenn sie tierlieb ist, da ich zwei Ponys habe.") und der 28-jährige Koch Meik ("Ich bin eine treue Seele und suche eine Partnerin, die es ernst mit mir meint.") nach der Liebe fürs Leben.

"Es ist heimelig, warm und es menschelt unglaublich", verspricht die Moderatorin Vera Int-Veen in einem Interview mit RTL. "Das ist der neue Weg, damit haben wir "Schwiegertochter gesucht" auf eine neue Ebene gebracht. Konkret: Dass die Mütter eine viel größere Rolle spielen, ist ein Riesenthema geworden." Der "Bild am Sonntag" sagte Int-Veen darüber hinaus: "Wir hatten Mut und drehten ein paar Steine um." Das Format sei "zeitgemäß und liebevoll angepasst", sagte sie. In der Vergangenheit hatten Kritiker des Formats oft angeprangert, dass die Show ihre Kandidaten immer wieder lächerlich mache.

Die Macher der Sendung hatten im Mai 2016 dann ein Debakel erlebt. Der Satiriker Jan Böhmermann zeigte, wie sein Team Schauspieler in die Kuppelshow einschleuste, die als biertrinkender Vater "René" und Sohn "Robin" - ein "einsamer Eisenbahnfreund" - auftraten. Sender, Produktion und Vera Int-Veen saßen dem Ganzen auf. RTL räumte danach "Fehler im Bereich der redaktionellen Sorgfaltspflicht" ein.

Int-Veen sagte der "Bild am Sonntag" im Rückblick: "Wenn ich persönlich kritisiert und angegriffen werde, und da etwas Wahres dran ist, nehme ich mir das zu Herzen." Für die 52-Jährige ist es bereits die 13. Staffel: "Ich habe noch nie ein Format so lange moderiert wie "Schwiegertochter gesucht"." Sie selbst ist übrigens mit einer Frau zusammen. "Ich bin über 50 und weiß seit 20 Jahren, dass ich zu meiner Frau gehöre", sagte sie. "Das ist ein großes Glück."

