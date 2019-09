Vor neun Jahren gewann Ralf Schnoor in der Sendung "Wer wird Millionär" den Höchstpreis. Den Moderator der Show lobt der Gewinner noch heute - in den höchsten Tönen.

Hannover (dpa) - Nach Ansicht von "Wer wird Millionär?"-Gewinner Ralf Schnoor hat TV-Moderator Günther Jauch sich während der 20-jährigen Geschichte der RTL-Show kaum verändert.

"Er hat noch immer diesen jungenhaften Charme, der ihn berühmt gemacht hat", sagte Schnoor der Deutschen Presse-Agentur. Der Café-Besitzer aus Hannover hatte im Herbst 2010 bei "WWM" den Höchstpreis von einer Million Euro gewonnen. Die Sendung wird nun 20 Jahre alt.

"Die ersten fünf Jahre nach dem Gewinn waren wie ein einziger Rausch", sagte der 58-Jährige. "Ich wurde sehr oft gefragt, ob ich in diese oder jene Fernsehsendung kommen möchte, ich wurde auf der Straße angesprochen." Mittlerweile habe sich der Trubel längst gelegt, der Gewinn nutzt Schnoor aber noch immer: "Dinge, die man damals für die Million gekauft hat, sind immer noch da, werden von uns rege und intensiv genutzt und erleichtern unser Leben."

Jauch sei ein "ausgesprochenen professioneller Moderator, er beherrscht sein Handwerk ausnehmend gut", sagte der gelernte Konditormeister. "Er ist im persönlichen Umgang immer sehr respektvoll und tatsächlich überaus freundlich, wenn auch nicht kumpelhaft, aber das wäre in der Position vermutlich auch gar nicht sinnvoll." Schnoor nahm nach seinem Gewinn als Promi-Gast noch an anderen Rateshows teil. Nach den Sendungen habe man gemeinsam etwas getrunken. "Das war nicht kumpelhaft, aber es waren zwei, drei schöne Abende in größerer Runde."