„Alles läuft rund, da brauchen wir nichts zu ändern!“ Das sagten sich die Fischbecker Kegler und gaben dem Vorstand erneut das Vertrauen.

Fischbeck l Petra Lobitz als Vorsitzende sowie Steffen Beutling, Elke Brösamle, Heike Horst, Ulla Kober, Renate Weber und Michaela Kubetzki tragen auch in den kommenden drei Jahren die Verantwortung. Und machen das gern, weil sie wissen: „Jeder Einzelne bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein, es macht einfach Spaß!“ zog Petra Lobitz am Ende ihres Rechenschaftsberichtes Bilanz. Zuvor hatte sie berichtet, dass die aus Frank und Tony Lobitz, Steffen Beutling, Christian Böttcher, Christian Brösamle und Andreas Leutloff bestehende Kegelmannschaft in der Kreisliga an der Tabellenspitze steht. Das Turnier am Freitag gegen Goldbeck/Arneburg ging zwar verloren, der Vorsprung reicht aber, um in Führung zu bleiben. Ende März ist das letzte Turnier der Saison in Kläden. „Danke für eure Leistung, euren Ehrgeiz und Fleiß und die Zeit, die ihr an den Wochenenden und beim Training opfert, um so erfolgreich zu sein!“

Vereinsfahrt zum Jahresabschluss

30 Mitglieder hat der Kegelverein. Die meisten sind inzwischen über 60 Jahre alt. So einiges haben sie 2019, im 21. Vereinsjahr, auf die Beine gestellt: Da war gleich im Januar eine Werbeveranstaltung, die ein schönes Sümmchen in die Vereinskasse spülte, es folgten eine vereinsinterne Frauentagsfeier und der Frauentagsnachmittag mit Modenschau, das Kegelturnier um den Bürgermeisterpokal, das Kinderfest im Juni und das Vereinskegeln. Und weil die Jahresabschlussfahrt im Dezember allen so gut gefallen hat, soll es auch im Dezember 2020 wieder eine Fahrt geben. Christian Böttcher erklärte sich wieder bereit, als Reiseleiter alles zu organisieren.

Dass der Verein auf gesunden finanziellen Füßen steht, wurde im Finanzbericht von Ulla Kober deutlich. Hier bescheinigten die Kassenprüfer Richarda Quiram und Frank Lobitz gewissenhafte Arbeit. So konnte dem Vorstand vor der Neuwahl auch Entlastung erteilt werden.

Pläne für dieses Jahr sind längst geschmiedet. So gab es gestern eine vereinsinterne Frauentagsfeier. Und am kommenden Sonnabend heißen die Kegler wieder alle Frauen (und auch Männer) aus Fischbeck und den umliegenden Orten zum Frauentagsnachmittag willkommen. Es gibt nicht nur Kaffee und Torten, sondern auch einen kulturellen Beitrag, bei dem die Lachmuskeln strapaziert werden.

Um den Bürgermeisterpokal wird am 18. April gekegelt. Freizeitmannschaften aus der Region können sich ab sofort bei Petra Lobitz anmelden, der Verein hofft auf eine rege Teilnahme!

Modenschau am 10. Mai

Am 10. Mai findet dann wieder eine Modenschau im Haus der Vereine statt. Das Genthiner Modegeschäft Ludwig stellt Kleidung vor, auch Schmuck wird im Angebot sein.

Termin für das Kinderfest ist der 13. Juni. Dank des bereits reservierten Spielmobils des Kreissportbundes ist Abwechslung beim Angebot gesichert.

Für August ist ein Grillnachmittag geplant, im Herbst dann ein Arbeitseinsatz. Im November findet dann das vereinsinterne Kegelturnier statt.

Wer Mitglied im Verein werden möchte, wird herzlich aufgenommen: einfach bei den Veranstaltungen vorbei kommen oder zum Kegeln dienstags ab 19 Uhr.