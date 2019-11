Viele Kinder sind tierlieb und wollen deshalb unbedingt auch selbst ein Haustier ihr Eigen nennen. Möchten Eltern diesen Wunsch verwehren, müssen sie viel Überzeugungsarbeit leisten.

Berlin (dpa/tmn) - Manche Eltern wollen auf gar keinen Fall ein Tier im Haushalt haben. Doch wie können sie ihrem Sohn oder ihrer Tochter ein Haustier ausreden, wenn der Nachwuchs unbedingt eines möchte?

"Wenn ein Kind unbedingt ein Haustier haben will, werden wir ihm das sehr wahrscheinlich selbst mit schlüssigen Argumenten kaum ausreden können", weiß die Erziehungsexpertin und Buchautorin Danielle Graf. Kinder würden noch nicht verstehen, dass ein Haustier eine jahrelange Verantwortung bedeutet, eine artgerechte Haltung oft sehr aufwendig ist und unter Umständen auch viel Geld kosten kann.

"Daher können wir ihm unseren Standpunkt erklären und sollten die nachvollziehbare Traurigkeit über unsere Entscheidung tröstend begleiten", rät die Bloggerin (www.gewuenschtestes-wunschkind.de).

Die zweifache Mutter prophezeit aber auch, dass es wahrscheinlich immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen wird, weil der Wunsch nach einem Haustier bei vielen Kindern sehr stark ausgeprägt ist.

Manche Eltern können sich nicht den geringsten Kompromiss vorstellen. Graf sieht darin eine Gelegenheit, Kindern beizubringen, dass es Dinge gibt, die schlicht unverrückbar sind. "Vielleicht kann man den Kindern als Ausgleich eine kleine Freude machen", regt Graf an. Sie denkt beispielsweise daran, die Entwicklung von Schmetterlingen oder Marienkäfern zu begleiten. Entsprechende Aufzuchtsets seien online erhältlich - und die Tiere werden am Ende in die Natur entlassen.

