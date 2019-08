Ein neuer Ratgeber des "Zentrum für Qualität in der Pflege" gibt Angehörigen Tipps, welche Leistungen eines Pflegeheims sie überprüfen sollten, bevor ein Pflegebedürftiger dort einzieht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Uwe Anspach

Skandalöse Zustände in Pflegeheimen sind immer wieder Thema in den Medien. Angehörige von Pflegebedürftigen sorgen sich, ob das ausgewählte Heim auch eine angemessene Versorgung bieten kann. Wie erkennt man, wie gut die Versorgung in einem Heim ist?

Berlin (dpa/tmn) - Es ist ein schwieriger, aber oft notwendiger Schritt für Pflegebedürftige und deren Angehörige: die Suche nach dem passenden Pflegeheim. Was sollte man bei der Wahl beachten? In seinem neuen Ratgeber "Einblick Pflegeheimsuche" nennt das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) einige wichtige Aspekte: Ärztliche Versorgung: Neben einer Behandlung durch gewohnte Ärzte sollte idealerweise auch eine direkte Versorgung durch Allgemein- und Fachmediziner im Pflegeheim gewährleistet sein. Ebenfalls empfehlenswert: eine ärztliche Rufbereitschaft rund um die Uhr. Verpflegung: Die angebotenen Speisen und Getränke sollten ausreichend Abwechslung bieten und nach Möglichkeit vor Ort zubereitet werden. Dabei ist es wichtig, dass spezielle Wünsche und Einschränkungen beachtet werden. Flexible Essenszeiten können hilfreich sein. Grundhaltung und Umgang: Wichtig ist, dass das Heimpersonal die Privatsphäre des Pflegebedürftigen achten. Die Kommunikation sollte von Respekt geprägt und in der jeweiligen Muttersprache möglich sein. Räume und Ausstattung: Die Räume sollten modern eingerichtet sein. Den Pflegebedürftigen sollte ein Einzelzimmer mit eigenem Bad zur Verfügung stehen, in dem mitgebrachte Möbel oder Bilder Platz finden. Es lohnt sich zu klären, ob Haustiere mitgenommen werden dürfen. In Deutschland haben Pflegebedürftige das Recht auf eine kostenlose professionelle Pflegeberatung, erklärt das ZQP. Hier können Fragen etwa zu finanziellen Leistungen geklärt werden. Pflegestützpunkte können als erster Anlaufpunkt dienen. Im gemeinsamen Gespräch mit Angehörigen sollten Pflegebedürftige ihre Bedürfnisse und Anforderungen erörtern. Eine selbst erstellte Checkliste kann dabei mehr Klarheit verschaffen und den Vergleich vor Ort erleichtern. Bei der Vorauswahl eines Pflegeheims können Online-Datenbanken helfen. Auf Broschüren sollte man sich aber nicht blind verlassen: Ein persönlicher Besuch verschafft einen direkten Eindruck von der Einrichtung und deren Personal. Der neue Ratgeber kann kostenlos über die ZQP-Webseite heruntergeladen werden.

