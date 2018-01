Die Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg ist eröffnet. Foto: Christina Bendigs

Historischer Hof in Magdeburg wird sechs Wochen lang zum Eislaufparadies.

Öffnungszeiten Zeiten: Mo. bis Fr. von 13 Uhr bis 18.30 Uhr; Sonnabend 10 Uhr bis 18 Uhr (danach Eisdisco) sowie So. und in den Winterferien vom 6. bis 10. Februar von 10 Uhr bis 18.30 Uhr. An Schultagen 8 bis 13 Uhr nach Anmeldung unter 0391/6623633 für Schulklassen und Gruppen. Abends So. bis Fr. 19 bis 22 Uhr für geschlossene Veranstaltungen für Firmen und Vereine. Kosten: Eintritt für Erwachsene: 4 Euro (Tageskarte), Kinder bis 16 Jahren): 3,50 Euro; Gruppenpreis (ab 10 Personen): 3 Euro; 10er-Karte (Erwachsene) 35 Euro, 10er-Karte (Kinder) 30 Euro; Schlittschuhverleih (Größe 27 bis 47): 3,50 Euro (pro Stunde). Schulklassen erhalten vergünstigten Eintritt. Zusätzliche Kosten für exklusive Miete am Abend.

Magdeburg l Winterspaß auf Kufen, den bietet ab dem heutigen Sonnabend, 13. Januar 2018, wieder das Team der Kulturfestung Mark in Magdeburg. Bis zum 25. Februar ist die Eisbahn im Hof der alten Gemäuer geöffnet. Gegenüber dem Vorjahr gibt es einige Neuerungen. „Im Vorjahr wurde immer wieder bemängelt, dass das Eis relativ schnell stumpf sei“, erinnert sich Christian Szibor als Leiter der Festung Mark. Dem wird in diesem Jahr mit einer professionellen Eismaschine entgegengewirkt. Statt das Eis nur abzufegen, wird die Eisbahn bei Bedarf für 10 bis 15 Minuten gesperrt und erneuert, so dass kurz darauf dem ungetrübten Eislaufvergnügen nichts mehr im Weg steht.

Neu ist auch der beheizte Aufenthaltsbereich, der in diesem Jahr von der Eisbahn aus zu erreichen sein wird und die Möglichkeit bietet, ein Getränk oder einen Snack zu bekommen. „Im vergangenen Jahr mussten die Leute immer erst aus dem Eisbahnbereich hinaus“, erzählt Szibor. Das beheizte Zelt ist auch von den Zuschauerbereichen aus zu erreichen.

Turnier fürs Eisstockschießen

Neu in diesem Jahr ist außerdem, dass das Eisstockschießen ausgeweitet wird. Bereits im vorigen Jahr gab es die Möglichkeit für Firmen, Vereine und andere Institutionen, die Eisbahn zu mieten und sich im Eisstockschießen zu probieren. In diesem Jahr möchte die Festung Mark das erste Magdeburger Eisstockturnier ausrichten. Es ist für den 15. Februar geplant. 16 Teams können teilnehmen. Pro Mannschaft sollten sich vier bis maximal acht Personen zusammenfinden. Bei den Namen für die Mannschaften sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Gespielt wird dann im Turniermodus. Aus vier Gruppen werden die besten ausgespielt, die dann im Finale und Halbfinale gegeneinander antreten werden. „Wenn das Turnier gut angenommen wird, wäre das fürs nächste Jahr noch ausbaufähig“, sagt Christian Szibor vorausblickend.

Angepasst wurde auch das Angebot an Speisen. Während die Auswahl im vorigen Jahr recht eingeschränkt gewesen sei, werde in diesem Jahr von der Suppe bis zum Burger einiges geboten.

Besondere Angebote gibt es immer donnerstags – an diesem Tag erhalten Studenten vergünstigten Eintritt und können für fünf Euro inklusive Schlittschuhverleih mitlaufen. Sonnabends findet von 18 bis 22 Uhr eine Eisdisco statt. Für die Vormittage können sich noch Schulklassen und Kindergartengruppen oder andere Initiativen anmelden, die dann etwa eine Sportstunde auf die Eisbahn verlegen können, so Szibor.

Im vorigen Jahr kamen knapp 17.000 Besucher. „Wir haben gemerkt, dass Magdeburg das braucht“, sagt Christian Szibor. Er hofft, an diesen Erfolg anknüpfen zu können. Für die Festung Mark ist es die Möglichkeit, die Gebäude auch in der Winterzeit zu nutzen.

Die Idee entstand aus Christian Szibors privater Erfahrung. Bei einem Ausflug zur Eishalle in Wolfsburg stand er auf der Autobahn im Stau. „Warum fahren wir eigentlich nach Wolfsburg?“, habe er sich damals gefragt. Magdeburg brauche eine eigene Möglichkeit, um Schlittschuh laufen zu können. Das war die Geburtsstunde der Magdeburger Eisbahn. Und in Ergänzung bzw. als Ablösung der Eisbahn am Allee-Center haben die Magdeburger und ihre Gäste so die Möglichkeit, fast den ganzen Winter über auf Kufen übers Eis zu sausen.