Fußball-Landesligist TuS Bismark hat sein erstes Testmatch beim ehemaligen Ligakontrahenten Möringer SV deutlich 7:1 gewonnen.

Möringen l Besonders im ersten Abschnitt dominierten die Gäste die Partie mehr als klar. Es gab nicht einen Abschluss vom MSV.

TuS bestätigt die Favoritenrolle

Möringen musste personell mächtig experimentieren. Eine ganze Reihe von Spielern aus der Reserve mussten mit ran. Die Gäste kamen zwar nicht üppig besetzt in die Pappelarena, hatten aber eine sehr gute Elf auf dem Feld. TuS übernahm gleich das Heft. Die erste Chance der Gäste führte sofort zum Erfolg. Vorausgegangen war ein böser Ballverlust der Gastgeber am eigenen Sechzehner. Richard Bauer parierte zunächst. Den Abstauber versenkte Lars Kujawski zum 1:0.

Auch in der Folge ging es nur auf das Gehäuse von Möringens neuem Torwart Bauer. Nach einer knappen Viertelstunde klärte der Keeper gerade noch vor dem heranstürmenden Felix Jubert. Dann sorgte Carlo Rämke für ein Schmankerl. Nach Pass in den Strafraum folgte ein technisch gekonter Abschluss. Die Kugel sprang jedoch vom Innenpfosten wieder raus.

Entscheidung schon vor der Halbzeit

Kurz darauf lag die Kugel wieder in den Maschen. Alexander Mayer setzte aus 20 Metern zum Schlenzer an, der noch abgefälscht wurde – 2:0 Bismark. Auch am 3:0 nach einer guten halben Stunde war Mayer beteiligt. Philipp Grempler blieb eiskalt und netzte die Vorlage ein. Einziger Neuzugang beim Gast war Tim Hohmann. Das er was kann, blitzte mehrmals auf. In der 32. Minute kam von der Grundlinie der Ball von Timon Motejat auf Hohmann, der aus elf Metern zum 4:0 erhöhte. Es deutete sich hier schon die klare Niederlage für die chancenlosen Gastgeber an. Kurz vor der Pause gab es zunächst eine Glanztat von Bauer bei einem mächtigen Geschoss von Hohmann. Nur Augenblicke später musste er den Ball wieder aus dem Netz fischen. Carlo Rämke schob eine Flanke von Philipp Grempler ein.

Nach der Pause vergab Felix Jubert die erste Gelegenheit. Auf der Gegenseite setzte sich David Berr robust gegen mehrere Gegner durch, schaffte so das Ehrentor. Nach Fehler von Bauer stellte Jubert mit dem 1:6 den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber steigerten sich etwas in der zweiten Hälfte. Bismark agierte nicht mehr ganz so zwingend. Den Schlusspunkt setzte Carlo Rämke nach Kujawski-Flanke.

Statistik

Möringen: Bauer - Jaeger, Ehricke, Genderjahn, Jeding, Ziesmann, L. Kujawski, Schreiber, Gödecke, Seidl, Wendt (Berr, Wecke, Merta, Lübke, J. Mayer).

Bismark: Gust - Neumann, Sikulskyi, Gagelmann, T. Motejat, Mayer, Grempler, L. Kujawski, Hohmann, Rämke, Jubert, (Kannenberg, Grabau).

Torfolge: 0:1 L. Kujawski (8.), 0:2 A. Mayer (20.), 0:3 Grempler (31.), 0:4 Hohmann (32.), 0:5 Rämke (42.), 1:5 Berr (48.), 1:6 Jubert (55.), 1:7 Rämke (81.).