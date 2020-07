Mailand (dpa ) - Mit einem Remis beim AC Mailand hat Atalanta Bergamo eine vorzeitige Meisterparty von Tabellenführer Juventus Turin auf der Couch gerade noch verhindert.

Der Fußballclub des deutschen Profis Robin Gosens erkämpfte bei den Rossoneri ein 1:1 (1:1) und verkürzte damit den Rückstand auf Serienmeister Juve auf fünf Punkte. Hakan Calhanoglu hatte die Gastgeber in der 14. Minute im San-Siro-Stadion in Führung gebracht; Duvan Zapata glich noch vor der Pause aus (34.).

Nur wenn Atalanta verloren und am Samstag auch der Tabellendritte Inter Mailand (7 Punkte hinter Juve) beim CFC Genua gepatzt hätte, dann hätte Turin den 36. Scudetto vorzeitig feiern können. In jedem Fall gewinnt die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri ihren neunten Titel in Serie mit einem Sieg am Sonntagabend gegen Sampdoria Genua.

Juventus Turin musste die bereits am Donnerstagabend mögliche Meisterfeier nach einem 1:2 (1:0) bei Udinese Calcio noch verschieben. Dafür hätte das Team von Superstar Cristiano Ronaldo gewinnen müssen. Das italienische Pokalfinale hatte Turin Mitte Juni gegen den SSC Neapel im Elfmeterschießen verloren.

