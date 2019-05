Brighton (dpa) - Der englische Fußball-Premier-League-Club Brighton and Hove Albion hat Graham Potter als neuen Trainer unter Vertrag genommen.

Der am Montag 44 Jahre alt gewordene ehemalige Verteidiger kommt vom Zweitligisten Swansea City und unterzeichnete beim Club des deutschen Mittelfeldspielers Pascal Groß einen Vertrag über vier Jahre, teilte der Tabellen-17. der abgelaufenen Spielzeit mit. Trotz des geschafften Klassenerhalts hatte sich Brighton in der vergangenen Woche von Trainer Chris Hugthon getrennt.



Potter hatte von 2011 an in Schweden den Verein Östersunds FK innerhalb von knapp sieben Jahren von der vierten Liga bis in die Europa League geführt. Im vergangenen Jahr wechselte Potter zum damaligen Premier-League-Absteiger Swansea City, mit dem er in der zweiten Liga den zehnten Platz belegte. Potter absolvierte in seiner aktiven Karriere knapp 400 Spiele für Birmingham City, Stoke City, den FC Southampton und West Bromwich Albion.

Mitteilung von Brigthon and Hove Albion