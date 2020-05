Noch wird in der Serie A wegen der Coronavirus-Pandemie kein Fußball gespielt. Foto: Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa Marco Alpozzi

Rom (dpa) - Die Saison in der italienischen Serie A soll bis zum 20. August beendet werden. Diese Frist legte das zuständige Gremium des italienischen Fußball-Verbands FIGC fest.

Der vorgesehene Starttermin für die Saison 2020/21 ist demnach der 1. September 2020. Die Saison in Italiens höchster Liga ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 9. März unterbrochen. Frühestens Mitte Juni soll der Spielbetrieb wieder starten.

Im Falle einer erneuten Unterbrechung der Saison schlägt der Verband alternative Formate wie Playoffs vor, um zum Beispiel Auf- und Absteiger zu ermitteln, die es in jedem Fall geben soll. Die ersten drei Ligen in Italien sollen der Entscheidung zufolge definitiv fortgesetzt werden, Amateurligen und die Wettbewerbe der Frauen unterhalb der Serie A dagegen sollen abgebrochen werden.

Die italienische Regierung hatte den Clubs am Dienstag die Erlaubnis zum Training in Gruppen erteilt. Zwölf Spieltage stehen noch aus. Ganz Italien war wegen der Corona-Krise am 10. März in einen harten Lockdown gegangen. Die Sperren im öffentlichen Leben werden derzeit immer weiter aufgehoben, doch überall gelten trotzdem strenge Abstandsregeln und andere Bestimmungen zum Gesundheitsschutz.

Mitteilung Italienischer Fußball-Verband