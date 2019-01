Paris (dpa) - Nach dem Verschwinden des ehemaligen Nantes-Spielers Emiliano Sala ist das Pokal-Spiel zwischen FC Nantes und SSG Entente vertagt worden.

Eigentlich sollte das Spiel am Mittwochabend stattfinden, der französische Fußballverband führt es nun aber als "verschoben" auf. Nach Angaben der Sportzeitung "L'Équipe" soll das Spiel am Sonntag nachgeholt werden. Grund dafür sei, dass der argentinische Spieler vermisst werde. Sala war am Montagabend an Bord eines kleinen Passagierflugzeugs, das nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden war.

Die französische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte Medienberichten zufolge, dass Sala an Bord des Fliegers war. Sala war gerade erst vom FC Nantes zum Verein Cardiff City gewechselt. Das Flugzeug war auf dem Weg vom französischen Nantes nach Cardiff.

