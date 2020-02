City-Trainer Guardiola glaubt nicht an ein baldiges Comeback des deutschen Nationalspielers Leroy Sane. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild Uwe Anspach

Manchester (dpa) - Trainer Pep Guardiola glaubt nicht an ein baldiges Comeback des deutschen Nationalspielers Leroy Sané für den englischen Fußball-Meister Manchester City.

"Das braucht Zeit", sagte Guardiola am Freitag. "Es wird Wochen dauern, bevor er bereit ist." Sané hatte sich im vergangenen August das rechte Kreuzband gerissen und musste operiert werden. Mittlerweile trainiert der 24-Jährige schon wieder mit der ersten Mannschaft von Man City.

Wenn es soweit ist, könnte Sanés Rückkehr beim Tabellenzweiten der Premier League allerdings kurz ausfallen. Der Angreifer wird weiter mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die "Sport Bild" berichtete in dieser Woche, Sané strebe nach wie vor einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister an. Das Magazin nannte allerdings keine Quellen dafür.

Sanés Vertrag bei Man City läuft bis zum Sommer 2021. Die Münchner wollten ihn eigentlich schon im vergangenen Sommer verpflichten, doch dann verletzte sich Sané. Offizielle Angaben lagen zu dem möglichen Transfer nicht vor. Der "Sport Bild" zufolge soll ein Beraterwechsel von Sané mögliche Verhandlungen beeinträchtigt haben.

