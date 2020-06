Gabriele Gravina wünscht sich Spiele mit Zuschauern in Italien. Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse via ZUMA Press/dpa Vincenzo Livieri

Rom (dpa) - Der italienische Fußballverband FIGC strebt schon im Juli Spiele mit Zuschauern an.

"Ich wünsche mir Anfang Juli (...), die erste Woche, spätestens Mitte Juli", sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina dem Sender Radio Deejay. "Das würde bedeuten, dass (...) das Land diese besonders dunkle Zeit überwunden hat."

Am Freitag und Samstag liefen nach rund drei Monaten Corona-Sperre die ersten Partien im Pokal. Am Mittwoch steht das Pokalfinale Juventus Turin gegen den SSC Neapel an. Am 20. Juni nimmt die Serie A wieder die Saison auf. Allerdings spielen die Mannschaften ohne Publikum in den Stadien.

Aussagen Gravinas