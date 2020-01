Wird neuer Nationaltrainer in Ecuador: Jordi Cruyff. Foto: Andreu Dalmau/epa/dpa Andreu Dalmau

Quito (dpa) - Jordi Cruyff statt Jürgen Klinsmann: Der Sohn der niederländischen Fußball-Legende Johan Cruyff übernimmt das Traineramt der Nationalmannschaft Ecuadors und soll die Südamerikaner zur WM 2022 führen.

Das gab der Verband FEF bekannt. Im vergangenen Jahr war zunächst Klinsmann als neuer Chefcoach gehandelt worden, ehe der frühere Bundestrainer schließlich bei Hertha BSC einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb.

Cruyff tritt die Nachfolge des Kolumbianers Hernan Dario Gomez an, der mit Ecuador im Sommer bei der Copa America in der Vorrunde ausgeschieden war. Große Erfolge als Coach kann der 45-Jährige aber noch nicht vorweisen. Cruyff war zwischen 2012 und 2018 bei Maccabi Tel Aviv tätig, wo er als Sportdirektor und zeitweise als Trainer angestellt war. Danach trainierte er den chinesischen Club Chongqing Lifan. Als Spieler hatte er unter anderem für den FC Barcelona und Manchester United gespielt, an die Erfolge seines 2016 verstorbenen Vaters konnte er aber nicht anknüpfen.

Für Ecuador beginnt am 26. März mit einem Auswärtsspiel beim zweimaligen Weltmeister Argentinien die WM-Qualifikation. Für die WM 2018 hatten sich die Südamerikaner nicht qualifiziert.

Twitter-Account des Verbandes

Verbands-Homepage