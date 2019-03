Liverpool (dpa) - Liverpools Rekordtorschütze Ian Rush wünscht sich, dass Trainer Jürgen Klopp noch lange für den einstigen englischen Rekordmeister arbeitet.

"Er macht einen fantastischen Job. Ich mag ihn, er hat Ehrgeiz, Elan", sagte der 57-Jährige, der zwischen 1980 und 1996 346 Tore für den FC Liverpool erzielte, dem "Kicker". Klopp strahle eine positive Energie aus. "Wenn du ihn triffst, umarmt er dich stets herzlich. Das steckt an", sagte der als Club-Botschafter tätige Rush. "Klopp ist fantastisch für Liverpool, hoffentlich bleibt er sehr lange Zeit hier."

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern am Mittwoch verwies Rush darauf, dass Liverpool 2005 den Titel in der Königsklasse gewann und 2018 im Finale stand. Die englische Meisterschaft habe der Club dagegen seit 1990 nicht mehr geholt. "Damals habe ich noch gespielt, es ist also lange her", sagte Rush. In der Premier League hatte Klopps Mannschaft zuletzt die Tabellenführung an Titelverteidiger Manchester City abgegeben.

