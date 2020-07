Stuttgart (dpa) - Fußball-Trainer Jürgen Klopp wohnt derzeit gemeinsam mit dem Mediendirektor des FC Liverpool in einer Wohnung. Seine Frau Ulla hält sich momentan in Deutschland auf.

Für den 53 Jahre alten Meistertrainer der Reds, der in Glatten im Schwarzwald aufgewachsen ist, eine ungewohnte Erfahrung. "Wenn man aus dem Schwarzwald kommt, dann lebt man nicht in einer WG, sondern in einer geordneten Beziehung", sagte Klopp im Interview bei SWR Sport lachend. Klopp verriet auch die Aufgabenverteilung in der durch die Cornavirus-Pandemie bedingten Männer-WG: Er sei für die Wäsche zuständig, Matt McCann für's Abspülen.

© dpa-infocom, dpa:200712-99-765965/3