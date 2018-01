London (dpa) - Für Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi ist der Wechsel von Julian Draxler nach London bereits beschlossene Sache. "Deswegen ist er ja eigentlich hier", scherzte Mustafi am Mikrofon des Senders DAZN am Rande eines Basketballspiels in London.

Draxler, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, wird in britischen Medien seit einigen Wochen mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Beim NBA London Game zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers (113:104) saß Draxler neben Fußballstars wie Kevin De Bruyne (Manchester City) und Antoine Griezmann (Atlético Madrid) im Publikum. Auch sein früherer Schalker Teamkollege Sead Kolašinac, der wie Mustafi für Arsenal spielt, war dabei und würde Draxler gern bei den Gunners sehen. "Definitiv", sagte Kolašinac. "Julian ist ein sehr guter Freund von mir und ein sehr guter Fußballer. Nichtsdestotrotz muss er selbst entscheiden, wohin der Weg ihn führt."

Draxler selbst hielt sich zu den Gerüchten bedeckt. Auf die Frage, ob es ihm in London gefalle, sagte der Nationalspieler: "Ja, aber in erster Linie wegen meines besten Freundes Sead und natürlich meines Mannschaftskollegen Musti." Dass sein Besuch mit einem möglichen Wechsel in Verbindung stehe, stritt Draxler ab. "Ich bin in erster Linie wegen NBA hier, da steckt nichts dahinter."