Zürich (dpa) - Nach einem positiven Corona-Test bei einem Fußballprofi des FC Zürich ist die Super-League-Partie zwischen dem Gastgeber und dem FC Sion zunächst abgesagt worden.

Die kantonalen Behörden ordneten eine zehntägige Quarantäne "für sämtliche Spieler und Staffmitglieder" des Clubs an. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler Mirlind Kryeziu habe "leichte Symptome" gezeigt. Seither war er nicht mehr im Training, sondern habe sich zuhause in Isolation begeben, wie der Club auf seiner Homepage mitteilte.

Die Partie zwischen Zürich und Sion in der höchsten Schweizer Liga sollte am 11. Juli stattfinden. Auch das nächste Spiel der Züricher beim FC Basel ist durch den Corona-Fall betroffen und kann vorerst nicht wie geplant am 14. des Monats stattfinden. "Über das weitere Vorgehen und mögliche Neuansetzungen der Spiele befindet sich der FC Zürich in engem Austausch mit der Swiss Football League", hieß es in der Club-Mitteilung.

