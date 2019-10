Lyon (dpa) - Der französische Fußball-Erstligist Olympique Lyon hat Rudi Garcia als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Gegner von RB Leipzig in der Champions League bekannt.

Garcia erhält einen Vertrag bis 2021 und folgt auf den Brasilianer Sylvinho. Der hatte Anfang Oktober zwar in der Königsklasse 2:0 in Leipzig gewonnen, war jedoch wenige Tage später nach einem 0:1 bei der AS St. Etienne entlassen worden.

Tweet von Lyon