Kobe (dpa) - Lukas Podolski bekommt beim japanischen Fußball-Erstligisten Vissel Kobe einen alten Bekannten als neuen Mannschaftskollegen. Der belgische Nationalspieler Thomas Vermaelen unterschrieb bei dem von Thorsten Fink trainierten J-League-Club einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Der 33 Jahre alte Vermaelen stand zuletzt beim FC Barcelona in Spanien unter Vertrag und trifft in Kobe auf zwei ehemalige Teamkollegen. Mit dem deutschen 2014-Weltmeister Podolski spielte der Abwehrspieler bereits beim FC Arsenal in England zusammen. Mit dem spanischen Weltmeister von 2010, Andrés Iniesta, stand der 74-fache Nationalspieler Vermaelen in Barcelona gemeinsam auf dem Platz. Zudem spielte Vermaelen unter anderem auch für Ajax Amsterdam und AS Rom.

Mitteilung