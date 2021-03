Bordeaux (dpa) - Paris Saint-Germain hat die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 verpasst, obwohl die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bei Girondins Bordeaux mit 1:0 (1:0) siegte.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Pablo Sarabia in der 20. Minute. Es war der achte Sieg der Pariser, die sich zu Weihnachten vom deutschen Trainer Thomas Tuchel getrennt hatten, in den vergangenen zehn Spielen. In der Tabelle bleibt OSC Lille (62) aber an der Spitze dank eines Last-Minute-Doppelpacks von Jonathan Davis zum 2:0 (0:0)-Sieg daheim gegen Olympique Marseille.

Die erste Niederlage nach zwölf Spielen mit zehn Siegen kassierte AS Monaco mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Niko Kovac. Auswärts gegen den abstiegsbedrohten Club Racing Straßburg verlor die Mannschaft aus dem Fürstentum mit 0:1 (0:0). Auch hier fiel das Tor spät durch Frederic Guilbert in der ersten Minute der Nachspielzeit. Monaco verpasste es damit, als Tabellenvierter mit 55 Zählern nach Punkten bis auf zwei Zähler an PSG heranzukommen.

