London (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney kehrt aus der US-amerikanischen MLS in seine Heimat zurück und schließt sich dem englischen Zweitligisten Derby County an - allerdings erst ab Januar.

Rooney unterschrieb nach Vereinsangaben einen Vertrag über 18 Monate bis Sommer 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft (53 Tore in 120 Spielen) war erst vor einem Jahr zu DC United gewechselt. Die laufende Saison in den USA will er noch zu Ende spielen.

Bei Derby wird Rooney ab Januar als eine Art Spieler-Trainer arbeiten. "Ich freue mich sehr, meine Trainerkarriere bei Derby County zu beginnen und sowohl mit der ersten Mannschaft als auch mit der Nachwuchsabteilung zu arbeiten", sagte der frühere Profi von Manchester United und dem FC Everton. Derby County hatte in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst. Das Team scheiterte im Playoff-Finale an Aston Villa.

