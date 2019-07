Sassuolo (dpa) - Der italienische Fußballverein US Sassuolo rechnet nicht mit einer Rückkehr des früheren Bundesligaspielers Kevin-Prince Boateng.

"Ich glaube nicht", sagte Sassuolos Verwaltungsrats-Chef Giovanni Carnevali der "Gazzetta dello Sport". "Ich denke, dass Barcelona die Kaufoption zieht und ihn vielleicht an einen anderen spanischen Verein verkauft: Wahrscheinlich wird er in der Liga bleiben.". Der 32 Jahre alte Boateng war im Winter von Sassuolo an den FC Barcelona ausgeliehen worden, die Leihe endete am 30. Juni.

Bericht (italienisch)