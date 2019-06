Francesco Totti verlässt endgültig den AS Rom. Foto: Alessandro Di Meo/ANSA/AP Alessandro Di Meo

Rom (dpa) - Vereinslegende Francesco Totti verlässt endgültig die AS Rom. Per E-Mail habe er am Montag Präsident James Pallotta über seinen Rücktritt als Funktionär beim italienischen Serie-A-Club informiert, sagte Totti bei einer langen Pressekonferenz.

"Es ist ein Tag, von dem ich gehofft hatte, dass er niemals kommen würde." Der frühere Kapitän des Hauptstadtclubs hatte seine Profi-Karriere 2017 beendet und war danach im Management des Clubs geblieben. Er begründete seinen Weggang nun mit Problemen innerhalb des Vereins und sprach von einer schwierigen Entscheidung. Seine Ideen seien nicht berücksichtigt worden.

Der Club wies die Vorwürfe zurück. "Auch wenn wir verstehen, wie schwierig es für ihn war zu entscheiden, die AS Roma nach 30 Jahren zu verlassen, können wir nur feststellen, dass seine Wahrnehmung der Tatsachen und der vom Club getroffenen Entscheidungen fantasievoll und weit entfernt von der Wirklichkeit ist", hieß es in einer Mitteilung.

Der 42-Jährige hat als "ewiger Kapitän" Kultstatus erreicht. 25 Jahre lang spielte er bei dem Verein. Mit den Römern gewann er 2001 die italienische Meisterschaft sowie 2007 und 2008 den Pokal. Er erzielte allein in der Serie A 250 Treffer. Insgesamt bestritt er 786 Pflichtspiele für die Roma.

