Manchester (dpa) - Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hat sein Team vor dem zweiten Champions-League-Duell gegen den FC Schalke vor zu viel Selbstsicherheit gewarnt.

"Schalke braucht hier nur zwei Tore", sagte Guardiola am Montag und verwies auf die Überraschungen im Achtelfinale. "Vor einer Woche hätten wir weder erwartet, dass es PSG passieren wird oder Real Madrid." Paris Saint-Germain war trotz eines 2:0 im Hinspiel bei Manchester United nach einem 1:3 im Rückspiel ausgeschieden. Titelverteidiger Real Madrid ging zuhause mit 1:4 (Hinspiel 2:1) gegen Ajax Amsterdam unter. "Das zeigt uns, dass wir uns nicht zu sicher fühlen dürfen", betonte Guardiola.

Man City geht mit einem 3:2 aus dem Hinspiel in die Partie am Dienstag. "Das war ein riesiges Ergebnis auf Schalke", sagte Guardiola, "so ein Ergebnis auswärts in der K.o.-Runde der Champions League zu erzielen, gibt einem ein glückliches und sicheres Gefühl, aber es ist noch ein Spiel zu spielen." Sein Team müsse noch arbeiten, forderte der Coach. Es könne viel passieren.

Dass Real Madrid, das die Champions League in den vergangenen drei Jahren gewonnen hatte, aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, mache es nicht leichter, sagte Guardiola. "Wer denkt, dass es jetzt leicht wird, weil sie nicht mehr dabei sind, liegt falsch. Die Teams in der nächsten Runde werden ein ähnliches Niveau haben wie Real Madrid."

