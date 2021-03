Freiburg (dpa) - RB Leipzig muss wohl auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Liverpool auf Angeliño verzichten.

"So wie es jetzt aussieht", werde der Spanier am Mittwoch in Budapest eher nicht zur Verfügung stehen, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 3:0-Sieg beim SC Freiburg.

Der 24-Jährige hatte auch die Partie im Breisgau wegen muskulärer Probleme verpasst.

