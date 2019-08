Fehlt Leverkusen in der ersten Pokal-Runde: Keeper Lukas Hradecky. Foto: Uwe Anspach Uwe Anspach

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in seiner Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim Regionalligisten Alemannia Aachen ohne Lukas Hradecky auskommen.

Der 29 Jahre alte Stammtorhüter des Champions-League-Teilnehmers wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) krankheitsbedingt nicht mit an den Tivoli reisen, für ihn soll Ramazan Özcan zum Einsatz kommen. Das erklärte Trainer Peter Bosz. Für die zuletzt angeschlagenen beziehungsweise verletzten Joel Pohjanpalo, Lars Bender, Tin Jedvaj und Mitchell Weiser kommt die Partie ebenfalls zu früh.

Ungeachtet der Personalsituation und der schwachen Testspielresultate forderte Bosz einen Sieg zum Pflichtspiel-Auftakt. "Unsere Ergebnisse waren nicht gut. Wir müssen gewinnen und in der Abstimmung in allen Bereichen besser werden", sagte der 55-jährige Niederländer.

Dabei setzt er auf Ausnahmetalent Kai Havertz. Für den in Alsdorf aufgewachsenen Nationalspieler, der in der Jugend erst für Alemannia Mariadorf und später für Alemannia Aachen spielte, ist das Duell so etwas wie ein Heimspiel. "Das ist meine Heimat. Ich hatte eine Dauerkarte für den Tivoli, war ständig mit meinem Vater und meinem Bruder dort", sagte der 20-Jährige den "Aachener Nachrichten" und der "Aachener Zeitung".

Einen Abstecher zu den Eltern in Mariadorf wird es im Vorfeld der Partie aber nicht geben. "Da gibt's keinen Verhandlungsspielraum", entgegnete Havertz mit Augenzwinkern auf die Frage, ob er in der Nacht vor der Partie zu Hause übernachtet.

