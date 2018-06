Top-Torjäger Niclas Füllkrug (l.) soll in Hannover bleiben. Foto: Peter Steffen Peter Steffen

Hannover (dpa) - Hannover-96-Präsident Martin Kind hat seinen Widerstand gegen einen Verkauf von Stürmer Niclas Füllkrug trotz Millionen-Angeboten noch einmal bekräftigt.

"Wir wollen und werden Füllkrug nicht abgeben", sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten den Zeitungen "Neue Presse" und "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Auch Waldemar Anton und Ihlas Bebou sollen nach dem Willen von Kind in Hannover gehalten werden. Füllkrug und auch Anton "stehen für 96 und Hannover, die Fans würden nicht verstehen, wenn wir sie einfach so ziehen lassen", meinte Kind.

An dem 25-jährigen Füllkrug ist Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach interessiert. Angebote im zweistelligen Millionenbereich Euro hatte Kind abgelehnt. Füllkrug war in der vergangenen Saison mit 14 Bundesliga-Treffern bester 96-Torschütze.

Hannover hat in Martin Harnik (Bremen), Salif Sané (Schalke) und Felix Klaus (Wolfsburg) bereits drei Spieler abgegeben. Deshalb will der Bundesligist um seinen besten Angreifer kämpfen. Füllkrug besitzt in Hannover noch einen Vertrag bis 2020. Möglicherweise wird nun der Kontrakt verlängert und sein Gehalt aufgebessert.

Füllkrug-Porträt auf 96-Homepage

Bericht bei sportbuzzer.de