Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat Kapitän Daniel Baier und Jeffrey Gouweleeuw mit neuen Verträgen weiter an sich gebunden.

Routinier Baier (34) verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein Jahr bis 2020 und will damit in seine zwölfte Saison beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten gehen. Als weiterer Leistungsträger im Team von Coach Manuel Baum dehnte Gouweleeuw (27) seinen bis 2022 geltenden Kontrakt um zwei Jahre bis Juni 2024 aus und verpflichtete sich für die nächsten fünfeinhalb Jahre. So lange geht auch das FCA-Arbeitspapier von Verteidiger Kevin Danso (20), dessen Vertragsverlängerung am Donnerstag ebenso verkündet wurde.

