Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Ligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Lars Bender verzichten.

Der Kapitän musste schon am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen passen. "Er wird nicht zur Verfügung stehen, aber es ist nichts Schlimmes und wird auch nicht lange dauern", erklärte Trainer Peter Bosz am Freitag.

Die 0:3-Pleite in Turin habe man analysiert. "Es war nicht schlecht in der ersten Halbzeit. Aber in Top-Spielen werden auch halbe Fehler sofort ausgenutzt", meinte Bosz vor der Partie gegen den punktgleichen Tabellenzweiten, der in dieser Woche nach der 1:3-Heimpleite gegen den FC Schalke 04 auch in der Champions League mit 0:2 gegen Olympique Lyon verlor. "Wenn man zweimal nacheinander verliert, ist das Gefühl ein anderes", meinte Bosz. "Aber wir müssen auf uns schauen. Ich glaube, das wird ein Riesen-Spiel."

