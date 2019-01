Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf steht dicht vor der Verpflichtung des polnischen Nationalspielers Dawid Kownacki. Das berichten das Fachmagazin "Kicker" und die "Rheinische Post".

Der 21 Jahre alte Stürmer soll demnach auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua an den Rhein wechseln. Anschließend gebe es eine Kaufoption des Bundesliga-14.

Nach einem starken ersten Jahr bei Sampdoria mit sechs Toren in 22 Spielen kam der Stürmer in dieser Saison nicht mehr so zum Zug. Meist war er nur noch Ergänzungsspieler. In Deutschland schließt am heutigen Donnerstag um 18.00 Uhr das Transferfenster.