Gais (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist an einer Verpflichtung von Stürmer Moise Kean von Juventus Turin interessiert.

"Ja, wir haben den Spieler im Blick", bestätigte Sportdirektor Bruno Hübner im Bezug auf den 18-Jährigen, der derzeit noch beim italienischen Meister unter Vertrag steht. Kean erzielte bei der U19-EM vier Tore und traf auch beim 3:4 im Finale gegen Portugal doppelt. Eine Verpflichtung des Angreifers könnte die Eintracht im Anschluss an eine einjährige Leihe bis zu 20 Millionen Euro kosten. Dies berichtet die "Bild"-Zeitung.

Die SGE würde sich damit auch für mögliche weitere Abgänge im Sommer-Transferfenster rüsten. Der Verkauf von Vize-Weltmeister Ante Rebic ist zu erwarten, auch der 20 Jahre alte Luka Jovic soll von größeren Vereinen umworben werden. Der neue Trainer Adi Hütter hatte bereits vor dem derzeit laufenden Trainingslager in Gais in Südtirol gesagt, dass er bei seinem neuen Team am ehesten noch Nachholbedarf im Angriff sehe.

