Gelsenkirchen (dpa) - Erstmals in seiner Amtszeit kann David Wagner auf den gesamten Kader des FC Schalke 04 zurückgreifen. "Wir hatten mit 23 Spielern und den Torhütern den kompletten Kader auf dem Platz", sagte der Coach.

Damit hat der 47-Jährige für das schwere Bundesliga-Auswärtsspiel beim Spitzenreiter RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die freie Auswahl. "Darüber sind wir natürlich sehr glücklich. Das ist der Moment, den ein Trainer liebt."

Dem gegnerischen Trainer Julian Nagelsmann, der wie er in Hoffenheim seine Karriere als Jugendcoach startete, zollte Wagner großes Lob. Es sei "verrückt und einzigartig, was der junge Mann dahin gebracht hat". Damit bezog sich Wagner auf die ungewöhnlichen Leistungen des jüngsten Bundesliga-Trainers, den er in Leipzig zum ersten Mal treffen wird. "Ich bin ihm zuvor noch nie begegnet."

Selbst der von einer Sprunggelenkverletzung genesene Benito Raman wäre theoretisch in Leipzig eine Option. Da der Ex-Düsseldorfer laut Wagner für einen Startelf-Einsatz aber noch nicht in Frage kommt, wird der Coach kein Risiko eingehen und dem Offensivspieler lieber noch eine "intensive Trainingseinheit" am Samstag daheim gönnen.