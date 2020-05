Berlin (dpa) - Im Bundesliga-Spiel bei Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky) zittert Ex-Torjäger Ailton mit dem abstiegsbedrohten Team von Werder Bremen.

Der 46 Jahre alte Double-Gewinner von 2004 drückt seinem Ex-Club im Abstiegskampf fest die Daumen. "Ich leide mit Werder. Es wäre für mich schwer zu akzeptieren, meinen Verein als Zweitligist zu sehen", sagte Ailton der "Bild"-Zeitung.

Ailton hatte in der Meistersaison 28 Tore für Werder erzielt, ehe er zu den Schalkern wechselte. Der Brasilianer kann nicht begreifen, warum die Bremer seit Jahren immer wieder in sportliche Not geraten. "Mir fällt es schwer zu verstehen, warum es nicht gelingt, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Es gibt vier große Vereine in der Liga. Der Rest ist etwa auf einem Niveau, bei dem Werder doch mithalten könnte", sagte er.

