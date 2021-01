Joshua Kimmich steht wieder in der Startelf des FC Bayern. Foto: Andreas Gebert/Reuters/Pool/dpa Andreas Gebert

München (dpa) - Der FC Bayern München startet mit Joshua Kimmich und Leroy Sané ins erste Spiel des neuen Jahres. Die beiden Fußball-Nationalspieler stehen zum Abschluss des 14. Bundesliga-Spieltages in München gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 in der Anfangsformation des Rekordmeisters.

Für Kimmich ist es der erste Startelfeinsatz seit dem Auswärtssieg der Bayern Anfang November in Dortmund, bei dem sich der Mittelfeldspieler am Knie verletzt hatte. Sané nimmt in der Offensive den Startplatz des noch nicht wieder fitten Kingsley Coman ein.

Bei den Mainzern fungiert nach der Ablösung von Jan-Moritz Lichte Nachwuchschef Jan Siewert als Aushilfscoach. Er muss in der Allianz Arena Stammtorwart Robin Zentner ersetzen, der nach Vereinsangaben mit Rückenproblemen ausfällt. Dadurch kommt der 22 Jahre alte Finn Dahmen zu seinem Pflichtspieldebüt im FSV-Tor.

Im Vergleich zum letzten Mainzer Pflichtspiel wechselt Siewert insgesamt viermal, dabei dreimal zwangsweise: Neben Zentner fehlen auch die Abwehrspieler Luca Kilian (Magen-Darm-Probleme) und Moussa Niakhaté (Gelb-Sperre).

