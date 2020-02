Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf schließt einen Abgang von Sportchef Lutz Pfannenstiel schon vor dem Saisonende vorerst aus.

"Stand jetzt ändert sich nichts daran, dass der Wechsel erst zum Saisonende vollzogen wird", sagte ein Clubsprecher. Am Abend zuvor hatte der Tabellen-16. mitgeteilt, dass Sportvorstand Pfannenstiel (46) die Fortuna zum Saisonende aus privaten Gründen verlässt und sogleich einen Nachfolger präsentiert. Der bisherige Kaderplaner und frühere Co-Trainer Uwe Klein (50) soll von sofort an stärker in die Entscheidungen mit eingebunden werden und nach dem Saisonende endgültig übernehmen.

Pfannenstiel steht seit längerem im Umfeld des Clubs wegen seiner Transferpolitik und den Umständen der Trennung vom früheren Cheftrainer Friedhelm Funkel vor rund drei Wochen in der Kritik. Die Fortuna legte indes Wert darauf, dass Pfannenstiel selbst aus persönlichen Gründen um Auflösung seines Vertrages zum Saisonende gebeten habe. Der frühere Torhüter war am Mittwoch nicht zu erreichen. Auch Ex-Trainer Friedhelm Funkel wollte sich nicht zum Aus von Pfannenstiel äußern.

