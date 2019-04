Kam in dieser Saison nur zu jeweils drei Einsätzen in Bundesliga und Europa League: Taleb Tawatha. Foto: Thomas Frey/dpa Thomas Frey

Frankfurt/Main (dpa) - Taleb Tawatha steht dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Saisonendspurt nicht zur Verfügung.

Der israelische Nationalspieler hat sich einer Operation am rechten Sprunggelenk unterziehen müssen und fällt für unbestimmte Zeit aus, teilte der Verein mit. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger kam in dieser Saison lediglich zu jeweils drei Einsätzen in der Bundesliga und der Europa League.

