Düsseldorf (dpa) - Nach der Posse um seine Vertragsverlängerung hat Friedhelm Funkel nur noch den Rückrundenstart beim FC Augsburg im Kopf.

"Ich nehme nichts Negatives mit. Ich freue mich, dass es endlich losgeht", sagte der sichtlich entspannte Trainer des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Nach langem Hin und Her und einem Zwist mit Vorstandschef Robert Schäfer hatte der 65-Jährige seinen Kontrakt am Dienstag doch noch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das gilt allerdings nur für den Fall des Klassenverbleibs.

Einen weiteren Schritt dorthin will er mit seinem Team am Samstag in Augsburg machen. "Die Mannschaft hat sehr konzentriert gearbeitet", sagte Funkel nach einer intensiven Arbeitswoche im Trainingslager in Marbella. Zu seinen Vertragsmodalitäten meinte der Coach am Donnerstag nur: "Man muss das jetzt nicht alles auf mich fokussieren. Auch für die Spieler ist es gut, in der Bundesliga zu bleiben." Sein Team hatte zum Abschluss der Hinrunde mit drei Siegen in Serie den 14. Platz erobert und sich sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz erarbeitet.

Kader Fortuna Düsseldorf

Spielplan

Tabelle