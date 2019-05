"Wir spielen mit der stärksten Elf", kündigte Friedhelm Funkel vor dem letzten Heimspiel an. Foto: Marius Becker Marius Becker

Düsseldorf (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel will im letzten Saison-Heimspiel von Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr) gegen die als Absteiger feststehenden Hannoveraner kein Personal schonen. "Wir spielen mit der stärksten Elf", kündigte der 65-Jährige an.

Die ganz große Auswahl hat Funkel ohnehin nicht. Neben drei Langzeitverletzten fehlt auch Adam Bodzek (Rotsperre). Die leicht angeschlagenen Marcel Sobottka und Dawid Kownacki sind im Kader, kommen für einen Startelf-Einsatz laut Funkel aber nicht infrage.

Der Bundesliga-Aufsteiger steht vor dem Saisonfinale im gesicherten Mittelfeld und könnte mit dem neunten Heimsieg sogar noch auf Platz zehn springen.

