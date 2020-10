Berlin (dpa) - Wachsende Corona-Infektionszahlen in allen Teilen Deutschlands führen am Wochenende zur drastischen Reduzierung der Zuschauerzahlen am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Nach dem FC Augsburg (gegen Spitzenreiter RB Leipzig) muss nun auch der SC Freiburg sein Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne Zuschauer austragen. Grund sei, dass der aktuelle Sieben-Tages-Grenzwert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 37,2 pro 100.000 Einwohnern liegt und damit den in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg veranschlagten Schwellenwert von 35 überschreitet.

Auch das Gesundheits- und Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach hat die ursprünglich erteilte Ausnahmegenehmigung für 20 Prozent der Gesamtkapazität an Zuschauern wegen der erhöhten Corona-Zahlen widerrufen. Damit dürfen am Samstag (20.30 Uhr/Sky) nur 300 Fans das Bundesligaspiel zwischen der Borussia und dem VfL Wolfsburg sehen. Die Zahl der Neuinfektionen war am Freitag auf 36,8 pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Auch in den Stadien von Arminia Bielefeld (gegen FC Bayern München), dem 1. FC Köln (gegen Eintracht Frankfurt) und dem FC Schalke 04 (gegen 1. FC Union Berlin) werden maximal 300 Zuschauer die Begegnungen verfolgen können. Beim 1. FSV Mainz 05 sind es sogar nur 250. Damit dürfte die Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit 6030 Fans die bestbesuchte am 4. Spieltag sein. Bei Hertha BSC werden im Duell gegen den VfB Stuttgart maximal 4000 Zuschauer erwartet.

Auch Bayer Leverkusen wird seine kommenden beiden Heimspiele ohne Zuschauer austragen. Der Werks-Club entschied bereits am Freitag, dass sowohl die Partie am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen OGC Nizza als auch die vier Tage später in der Bundesliga gegen den FC Augsburg zu Geisterspielen werden. Da die 7-Tage-Inzidenz zuletzt über 50 lag, ist Leverkusen aktuell als Risikogebiet eingestuft.

