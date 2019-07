Dortmund (dpa) - Rio-Weltmeister André Schürrle steht laut Medienberichten vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum russischen Fußball-Rekordmeister Spartak Moskau.

Dem Sender Sky Sport News HD bestätigte der Berater des 28-Jährigen "gute Gespräche", auch russische Quellen berichten darüber. Verhandelt wird offenbar über eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Beim BVB hat Schürrle, der in der vergangenen Saison an den FC Fulham ausgeliehen war, keine Zukunft mehr. Trainer Lucien Favre plant nicht mit dem Offensivspieler, der 2014 mit der Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hatte. In der Vorbereitung auf die neue Saison war der 57-malige Nationalspieler für Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber freigestellt worden.

