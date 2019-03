Frankfurt/Main (dpa) - Die ständigen Transfergerüchte sind für die Profis von Eintracht Frankfurt ein Witzthema.

Stürmer Sebastien Haller sagte der "Bild-Zeitung": "Die Wahrheit ist oft noch weit weg. Deswegen ist es für uns eher zum Lachen. Wenn mal wieder ein Verein genannt wird, fragen wir uns aus Spaß immer gegenseitig: "Kannst du uns schon mal Tickets für ein Real- oder Barça-Spiel besorgen?"" Das Sturmtrio Haller, Luka Jovic und Ante Rebic gilt nach einer bisher furiosen Saison europaweit als begehrt.

"Letztens musste ich mir anhören: "Hey, das wird doch sicher super, mit Ronaldo zusammen zu spielen"", berichtete Haller. Der 24 Jahre alte Franzose hat in dieser Spielzeit schon 14 Tore und zehn Assists in der Bundesliga verbucht. Dass das Team, das in der Liga auf Platz fünf steht und international das Viertelfinale der Europa League erreicht hat, auch in der nächsten Spielzeit so fortbesteht, hält Haller für ungewiss. "Ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für besonders hoch, vielleicht knapp 30 Prozent", sagte er.

